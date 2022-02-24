Психолог об ажиотаже фейков вокруг Украины: «Их цель вызвать тревожность у людей»

Все фейковые сообщения, рассказывающие о ситуации на Украине, нацелены на то, чтобы усилить тревожность у людей. Таким мнением поделилась с ИА «Татар-информ» практикующий психолог Ирэн Боброва.

«У людей, которые создают фейковые сообщения, наверняка есть какая-либо выгода. Возможно, это может быть некая манипуляция сознанием людей. Конечно же, человек с критическим мышлением пройдет мимо таких новостей, а тревожные люди будут обращать на них внимание. Понятно, что для этого нужна высокая стрессоустойчивость, а в наше время люди уже многое повидали и пережили, особенно во время пандемии», - отметила практикующий психолог.

Психолог рекомендует – чтобы быть в курсе всех событий, происходящих на Украине, лучше всего читать новости в официальных источниках. Что касается соцсетей, то здесь психолог советует не обращать внимания на фейки.

«Не стоит всему этому поддаваться. Достаточно взглянуть на обращения Президента России Путина, где он разъясняет ситуацию», – отметила Боброва.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Российский Президент Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе. Лидер государства подчеркнул, что прежде всего это нужно для защиты людей, которые «восемь лет подвергались геноциду со стороны киевского режима».

Ситуация на Донбассе накалилась после того, как главы ДНР и ЛНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков, после чего началась эвакуация жителей республик в Россию.

В понедельник Президент России провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.