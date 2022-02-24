Путин: Военная машина НАТО приближается к границам вплотную — мы больше молчать не можем

Военная машина НАТО приближается к российским границам вплотную. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны, передает РИА Новости.

«Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется, — сказал глава государства. — Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную».

Путин подчеркнул, что ситуация с расширением Североатлантического альянса становится более опасной и Россия больше не может молчать.