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Политика
24 февраля 2022  07:50

Путин: Военная машина НАТО приближается к границам вплотную — мы больше молчать не можем

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Военная машина НАТО приближается к российским границам вплотную. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил в своем новом видеообращении к гражданам страны, передает РИА Новости. 

«Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется, — сказал глава государства. — Военная машина движется и приближается к нашим границам вплотную».

Путин подчеркнул, что ситуация с расширением Североатлантического альянса становится более опасной и Россия больше не может молчать.

 

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