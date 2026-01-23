Психолог о ЧП в Нижнекамске: Трагедия – это всегда финал длинной цепочки упущений

О том, почему дети идут на крайние меры в решении своих проблем и можно ли было избежать того, что случилось в лицее Нижнекамска, «Татар-информу» рассказала клинический психолог Республиканской клинической психиатрической больницы им. В. М. Бехтерева Людмила Невоструева.

«Предположений о том, что могло стать причиной этой трагедии, полно, но истинную картину мы узнаем тогда, когда во всем разберется следствие. Мы знаем только то, что ему что-то не нравилось в школе. Но то, что случилось в лицее, – это не внезапный акт. Не просто так он принес петарды и что-то задумал», – рассказала клинический психолог.

За этим всегда стоит длинная цепочка, к сожалению, не замеченных вовремя событий: нарастающее одиночество, невысказанная боль, погружение в агрессивную цифровую среду, где эти тревожные сигналы могут находить одобрение, объяснила психолог.

Как показывает практика, сценарий становится привычным: молодой человек заранее, хоть и криво, сигнализирует о своем состоянии. Он пишет, обсуждает, выкладывает в сеть что-то тревожное. Но люди рядом – семья, школа – не увидели или не придали значения.

Это системное упущение взрослых. Школа часто не замечает. Профилактика формальна и не срабатывает. Психологическая поддержка оказывается слепа, если к ней не обращаются. А корень часто в разрыве связи с родителями. Мы привыкли, что ребенок сидит в своей комнате, а мы живем сами по себе, ограничиваясь вопросами об уроках. Мы списываем изменения в поведении – агрессию, замкнутость, прогулы – на «возраст» и «глупости», уверена психолог.

Если ребенок стал агрессивным, неохотно идет на общение, стал прогуливать школу – это явные «звоночки» того, что с ним что-то не так.

«Доверие не строится за один день, это ежедневная работа с самого рождения ребенка. Когда она не ведется, дети остаются наедине со своими проблемами в состоянии «быть среди людей, но быть в одиночестве». Им не с кем посоветоваться, а в интернете они могут найти самый разрушительный «совет». Гонка за материальным благополучием вытеснила внимание к духовному состоянию близких. Чтобы предотвращать такое, нужно возвращать в семьи традицию живого общения, умения слушать и замечать не только оценки, но и душевную боль своего ребенка», – отметила Людмила Неструева.

«Татар-информ» сообщал о том, что накануне утром в лицее № 37 в Нижнекамске 13-летний ученик напал с ножом на уборщицу и ранил ее в руку. Нападавший – ученик 7 класса – был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. С ним проводится работа, в учебное заведение вызваны родители.

По предварительной информации, подросток взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался. Затем его задержали.

Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований закона об образовании в лицее, где произошло нападение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность».