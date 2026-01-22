Прокуратура Нижнекамска начала проверку лицея после нападения подростка

Прокуратура Татарстана начала проверку соблюдения требований закона об образовании в нижнекамском лицее №37, где 13-летний подросток напал на уборщицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Кроме того, надзорное ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – указали в прокуратуре.

Ранее мэр Радмир Беляев сообщил, что ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу. Женщина получила травму руки, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, нападение могло произойти после конфликта 13-летнего ученика с технической работницей. Школьник нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения. Подростка доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.