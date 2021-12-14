Псаки: США отправят военных в Восточную Европу в случае нападения на Украину

Соединенные Штаты в случае возможного вторжения России на Украину направят свои войска в страны Восточной Европы, входящие в НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РБК.

Представитель американской администрации напомнила, что в 2014 году во время острой фазы конфликта на востоке Украины многие партнеры США по НАТО просили о различных мерах поддержки. Речь шла в том числе и об увеличении военного присутствия американских сил на их территории.

«И, безусловно, это [вновь] будет рассматриваться, если Россия примет решение вторгнуться на Украину», — подчеркнула Псаки.

После недавнего онлайн-саммита с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент США Джо Байден рассказал о подготовке встречи, на которой члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения этого военно-политического союза. При этом он заверил, что Штаты перебросят войска в Восточную Европу в случае нападения на Украину.