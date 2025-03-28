Прыжок в мужество: десантник Музыкант встретился с юными парашютистами Челнов

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах военнослужащий с позывным Музыкант посетил воспитанников военно-патриотического клуба, занимающихся парашютным спортом. В рамках встречи он провел мастер-класс по парашютной подготовке и урок мужества. Сейчас боец находится в краткосрочном отпуске, но с 2022 года несет службу в легендарном 345-м десантно-штурмовом полку.

«Позывной у меня Музыкант. Несу свою службу я в легендарном 345-м десантно-штурмовом полку, выполняю определенные боевые задачи на территории Украины, защищая наш братский народ, оттесняя врага на дальних рубежах», — рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Для воспитанников клуба его визит стал настоящим сюрпризом. Боец объяснил ребятам строение парашюта, процесс его подготовки и тонкости прыжков. Под его руководством воспитанники клуба попробовали самостоятельно собрать парашют.

«Мы находим 14-ю стропу и налистываем», — объяснял Музыкант во время практического занятия.

Одна из участниц, Арина, уже успела совершить свой первый прыжок с парашютом.

«Я совершила свой первый прыжок без инструктора с самолета Ан-2. Высота была 750 метров. Мне все очень понравилось, было не страшно, жду теперь второй прыжок», — поделилась она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Пока одни воспитанники занимались практическими упражнениями, другим проводили теоретический курс, объясняя ключевые моменты прыжка и поведения в воздухе.

«При приземлении, как только коснулись земли, ножки разводить нельзя, независимо от поверхности – их мы держим жестко вместе», — инструктировал преподаватель Дмитрий Чураков.

Преподаватель также рассказал, как обучают новеньких.

«Сегодня на занятиях были новенькие, и мы начинаем с самых азов: как проходит подготовка на аэродроме, какие действия выполняет парашютист на борту воздушного судна, как происходит отделение, приземление и что делать в особых ситуациях», — добавил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

После мастер-класса Музыкант провел для воспитанников клуба и их родителей урок мужества. Ребята задавали бойцу интересующие их вопросы.

«Мы продвигаемся вперед, однозначно, победа будет за нами!» — сказал военнослужащий.

Особенно запомнилась встреча Алексею, для которого это был первый урок в парашютном клубе. Его отец и старший брат сейчас находятся на передовой, и он был рад познакомиться с бойцом.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

«Меня переполняют радость, буйство эмоций, гордость за своих героев. Все вопросы, которые я задал, военнослужащий на все ответил, узнал я тоже много всего», — поделился он.

По мнению Музыканта, подобные мероприятия крайне важны.

«Я очень был удивлен, что здесь не только взрослые, но и дети обучаются этому делу. Вот сейчас у них запутывание произошло, и они без подсказки вытянули, распутали и собрали как положено. Я очень удивлен – не каждый даже военнослужащий с ДВ умеет так на месте выявить причину и устранить ее», — отметил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Вскоре боец вновь отправится в зону СВО, но пообещал навестить ребят во время следующего отпуска.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на СВО ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.