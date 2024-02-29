Прямая трансляция: Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Прдеставляем вашему вниманию прямую трансляцию сегодняшнего послания Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Послание Президента Федеральному собранию – ежегодное публичное обращение российского лидера к обеим палатам парламента страны, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.

Это обращение является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения нацбезопасности РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключал, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля — начале марта. 20 февраля стало известно, что глава государства обратится к парламенту 29 февраля.

В Кремле отмечали, что для освещения послания аккредитованы в том числе ряд зарубежных журналистов. Кроме того, увидеть обращение можно и на большом экране – бесплатные трансляции пройдут в кинотеатрах 20 городов России, в том числе в Казани.