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Кремль: Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля
Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года», – сказано в кратком анонсе.
Последний раз российский лидер оглашал послание 21 февраля 2023 года. В 2022-м Владимир Путин не выступал перед законодателями, объяснив, что это было связано с «большой динамикой событий».
Ранее, 6 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключал, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля — начале марта.
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