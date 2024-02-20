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Политика 20 февраля 2024 10:06

Кремль: Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля

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Кремль: Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию 29 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года», – сказано в кратком анонсе.

Последний раз российский лидер оглашал послание 21 февраля 2023 года. В 2022-м Владимир Путин не выступал перед законодателями, объяснив, что это было связано с «большой динамикой событий».

Ранее, 6 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключал, что Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному Собранию в конце февраля — начале марта.

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#Владимир Путин #обращение президента
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