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Песков: Некоторых зарубежных журналистов допустят до освещения послания Президента РФ
Ряд зарубежных журналистов аккредитованы для освещения послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Так сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены», — цитирует Пескова ТАСС. Ранее СМИ спросили представителя Кремля, аккредитованы ли представители зарубежных СМИ, в том числе из недружественных стран.
Напомним, Путин обратится с посланием к парламенту 29 февраля. Послание Президента Федеральному собранию – это ежегодное публичное обращение российского лидера к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования — основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.
Ранее сообщалось, что послание Путина покажут в казанских кинотеатрах.
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