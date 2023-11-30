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Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря. Об этом передает ТАСС.
«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В подобном формате итоговая пресс-конференция и прямая линия проходили в 2020 году – тогда оба события провести в прежнем виде помешала пандемия коронавируса. О том, что два мероприятия совместят, представитель Кремля сообщал 9 ноября.
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