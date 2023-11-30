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Политика 30 ноября 2023 11:59

Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

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Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подведет итоги года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции 14 декабря. Об этом передает ТАСС.

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года. Это будет программа, это по-прежнему проект телевизионных каналов. Это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В подобном формате итоговая пресс-конференция и прямая линия проходили в 2020 году – тогда оба события провести в прежнем виде помешала пандемия коронавируса. О том, что два мероприятия совместят, представитель Кремля сообщал 9 ноября.

Напомним, прямая линия с Президентом РФ проводится ежегодно, однако в прошлом году не состоялась. Во время нее Владимир Путин отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу мероприятия дает поручения ответственным лицам. Большая пресс-конференция — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года, во время которого глава государства, как правило, озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего отвечает на вопросы журналистов. В 2022 году мероприятие также не проводилось.
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