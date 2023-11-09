Кремль: Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина в этом году будут совмещены

В этом году прямую линию и большую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина объединят, дата уже определена. Об этом передает РИА Новости.

«Определились. Своевременно сообщим, – рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Это будет совмещенный формат».

Он подтвердил, что событие запланировано на 2023-й: «Да, это будет в этом году».