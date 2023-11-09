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Кремль: Прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина в этом году будут совмещены
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В этом году прямую линию и большую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина объединят, дата уже определена. Об этом передает РИА Новости.
«Определились. Своевременно сообщим, – рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. – Это будет совмещенный формат».
Он подтвердил, что событие запланировано на 2023-й: «Да, это будет в этом году».
Напомним, прямая линия с Президентом РФ проводится ежегодно, однако в прошлом году не состоялась. Во время нее Владимир Путин отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу мероприятия дает поручения ответственным лицам. Большая пресс-конференция — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года, во время которого глава государства, как правило, озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего отвечает на вопросы журналистов. В 2022 году мероприятие также не проводилось.
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