news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 17 ноября 2023 07:00

Прожиточный минимум на 2024 год в Татарстане поднимут до 13 135 рублей

Скопировать ссылку
Прожиточный минимум на 2024 год в Татарстане поднимут до 13 135 рублей
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане изменят величину прожиточного минимума на 2024 год. Вместо планируемых 12 966 рублей в расчете на душу населения он составит 13 135 рублей. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Минтрудом республики.

Кроме того, для трудоспособного населения величину ПМ на следующий год повысят до 14 317 рублей вместо 14 133, для пенсионеров — до 11 296 рублей вместо 11 151. Для детей сумма прожиточный минимум составит 12 741 рубля вместо 12 577, планируемых ранее.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 23 ноября. Напомним, изменения вносятся в постановление Кабмина РТ, принятое 12 сентября этого года.

#прожиточный минимум
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100