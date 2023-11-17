Прожиточный минимум на 2024 год в Татарстане поднимут до 13 135 рублей

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В Татарстане изменят величину прожиточного минимума на 2024 год. Вместо планируемых 12 966 рублей в расчете на душу населения он составит 13 135 рублей. Об этом говорится в проекте постановления Правительства РТ, разработанном Минтрудом республики.

Кроме того, для трудоспособного населения величину ПМ на следующий год повысят до 14 317 рублей вместо 14 133, для пенсионеров — до 11 296 рублей вместо 11 151. Для детей сумма прожиточный минимум составит 12 741 рубля вместо 12 577, планируемых ранее.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 23 ноября. Напомним, изменения вносятся в постановление Кабмина РТ, принятое 12 сентября этого года.