Прожиточный минимум в России с 1 января увеличен до 12 654 рублей

С 1 января прожиточный минимум в России равняется 12 654 рублям. Для трудоспособного населения он увеличен до 13 793 рублей, для пенсионеров — до 10 882 рублей, а для детей — до 12 274 рублей.

В прошлом, 2021 году прожиточный минимум в целом по стране составлял 11 653 рубля. Для трудоспособного населения он равнялся 12 702 рублям, для пенсионеров — 10 022 рублям, для детей — 11 303 рублям.

На необходимость увеличить прожиточный минимум выше уровня инфляции во время совещания по социальным вопросам обратил внимание Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства счел недостаточным запланированный в проекте бюджета на 2022 год рост прожиточного минимума на 2,5%. «Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией <…>», — заметил тогда он.

Прожиточный минимум используется как критерий нуждаемости при назначении социальных выплат. На его основе рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми, а также федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году инфляция в России составила почти 8,4%, достигнув максимума с 2015 года.