Путин: Прожиточный минимум в России нужно увеличить на 8,6%

В 2022 году прожиточный минимум в России стоит увеличить до 12 654 рублей. В сравнении с текущим годом рост составит 8,6%, объявил на совещании по социальным вопросам Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что проектом бюджета на 2022 год предусмотрен 2,5%-й рост прожиточного минимума, однако «этого недостаточно», так как данные параметры сильно отстают от уровня инфляции.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц. Это на 1 тысячу рублей больше, чем сегодня», — подчеркнул Президент.