По России прожиточный минимум на 2025 год составит 17,7 тыс. рублей

Правительство России установило размер прожиточного минимума на 2025 год в целом по стране на уровне 17 733 рубля. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление сообщает пресс-служба кабинета.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равняться 19 329 рублям, для детей — 17 201 рублю, для пенсионеров — 15 250 рублям.

Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год. Согласно данным Росстата, он составил 40 121 рубль.

«<…> такой показатель, вы знаете, определялся законом о федеральном бюджете, а теперь будет определяться исходя из медианного дохода», — заметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Российские субъекты установят свои величины [прожиточного минимума], к которым привязаны многие виды льгот, пособий <…>», — уточнил Премьер.

«<…> люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране», — добавил в связи с этим Мишустин, обращаясь к вице-премьерам.

Вернуться к методике установления величины прожиточного минимума в соотношении с медианным доходом ранее предложил Минтруд РФ. Прожиточный минимум на 2021 год был установлен в размере 44,2% от медианного дохода за 2019-й, но затем на протяжении трех лет прожиточный минимум устанавливался в особом порядке.