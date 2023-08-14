«Проверят на Covid и грипп»: Минниханову показали производство экспресс-тестов в Казани

Рустам Минниханов посетил компанию «Эйдос», которая специализируется на разработке и производстве медицинских симуляторов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эйдос» начал производить экспресс-тесты на инфекции

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в казанской компании «Эйдос», которую в 2012 году создали казанские студенты. «Эйдос» специализируется на разработке и производстве различных высокотехнологичных медицинских симуляторов для обучения будущих медиков. Здесь делают симуляторы-пациентов и тренажеры для малоинвазивной хирургии. Сегодня главе республики показали новую линию производства, теперь здесь делают экспресс-тесты для выявления различных инфекций.

Рустам Минниханов осмотрел роботизированную линию по изготовлению медицинских экспресс-тестов и понаблюдал, как выпускается продукция для портативных лабораторий.

Генеральный директор «Эйдос» Ленар Валеев сообщил руководителю республики, что ряд тестов уже прошел национальную регистрацию, другие находятся в процессе клинических испытаний, а некоторые уже используют в пилотных проектах некоторых регионов России.

Тестовые кассеты выявляют респираторные инфекции, в том числе коронавирус, вирусы гриппа и других заболеваний. Компания производит тесты как для применения в домашних условиях, так и для использования в медицинских учреждениях.

Ленар Валеев сообщил, что ряд тестов уже прошел национальную регистрацию, другие находятся в процессе клинических испытаний, а некоторые уже используют в пилотных проектах Фото: rais.tatarstan.ru

95% компонентов симуляторов производят в России

Главный и единственный в России офис «Эйдос» находится в Казани. Производство тоже располагается здесь – от пайки микросхем до сборки целого симулятора в человеческий рост, который управляется компьютером. К слову, программное обеспечение для таких технически сложных роботов производят здесь же. Даже силикон, из которого делают реалистичную кожу для симуляторов, в любом оттенке производят в Казани.

«У студентов-медиков задача набить руку и почувствовать уверенность, потому что после этого симулятора каждому студенту придется стать врачом и оперировать живого настоящего человека. Ошибки здесь делать допускается, для этого и нужна симуляция», – объяснял руководитель отдела продаж компании Ильнур Низамиев, когда «Татар-информ» приходил на экскурсию в компанию.

В компании рассказали, что 95% компонентов сосредоточены на внутреннем рынке России. То есть санкции «Эйдос» никак не затронули. Почти все этапы изготовления симуляторов проходят в Казани. Здесь готовят программное обеспечение, производят корпусы, паяют электронику и все управляющие электронные платы.

Импортные расходники были, но еще в 2022 году «Эйдос» нашел поставщиков из России, стран СНГ, Китая и Таиланда. К тому же, они оказались дешевле западных аналогов, а по качеству ничуть не уступали им.

Производство располагается в Казани – от пайки микросхем до сборки целого симулятора в человеческий рост, который управляется компьютером Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

30-40% продукции идет на экспорт

Чаще всего такие симуляторы закупают медицинские вузы и колледжи. Такие стоят в Казанском медицинском университете, в КФУ и в Казанской медакадемии. Студенты-медики имеют возможность учиться на качественных симуляторах.

Благодаря тому, что компания находится совсем близко от своих основных заказчиков, они могут в кратчайшие сроки заменить части, вышедшие из строя, произвести ремонт, проверить программное обеспечение.

По информации компании, порядка 30-40% продукции идет на экспорт. Несмотря на санкции, отгрузки товара за рубеж продолжаются, заказы и контракты поступают. Трудности, которые возникли в прошлом году, помогли решить Минпром и Торгово-промышленная палата.

На новой линии производства теперь делают экспресс-тесты для выявления различных инфекций Фото: rais.tatarstan.ru

Санкции «выбили» конкурентов

Ситуация, сложившаяся в мире, считают в компании, позволяет расширить внутренний рынок. Ведь основные конкуренты по производству медицинских симуляторов – это зарубежные компании, которых в России представляют дистрибьютеры.

«Экономически им будет нецелесообразно ввозить оборудование банально из-за ситуации с курсом доллара. Мы понимаем, что в ближайшее время у них дела будут немного ухудшаться, ведь заказчик считает деньги. При сопоставимых качествах наших симуляторов мы ожидаем больший интерес в сторону нашей продукции», – отмечал руководитель отдела продаж в беседе с «Татар-информом».