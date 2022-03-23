Санкции не страшны: 95% симуляторов для обучения медиков производятся в Казани

Казанская компания «Эйдос-Медицина» специализируется на разработке и производстве различных высокотехнологичных медицинских симуляторов для обучения будущих медиков. К примеру, здесь делают симуляторы-пациентов и тренажеры для малоинвазивной хирургии. Сегодня «Татар-информ» познакомился с тем, как работает местное производство.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«У студентов-медиков задача набить руку и почувствовать уверенность, потому что после этого симулятора каждому студенту придется стать врачом и оперировать живого настоящего человека. Ошибки здесь делать допускается, для этого и нужна симуляция», – объяснил руководитель отдела продаж компании Ильнур Низамиев.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Главный и единственный в России офис компании находится в Казани. Производство тоже располагается здесь – от пайки микросхем до сборки целого симулятора в человеческий рост, который управляется с компьютера. К примеру, силикон, из которого делают реалистичную кожу, в любом оттенке производят здесь.

«95% компонентов, которые мы применяем для производства симуляторов, сосредоточены на внутреннем рынке России. Почти все операции по изготовлению симуляторов мы сосредоточили здесь на производстве. Это, в первую очередь, программное обеспечение, корпусы, электроника и все управляющие электронные платы – это все делается у нас», – отметил собеседник «Татар-информа».

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Ильнур Низамиев добавил, что все же некоторая доля импортных расходников есть, но компания нашла выход из этой ситуации, есть поставщики из России, стран СНГ, Китая и Таиланда.

«Товары достаточно дешевые по сравнению с западными аналогами. Но надо сказать, что и качество Китай сейчас делает очень хорошее, достойное. Поэтому, надеемся, что проблем не будет, и мы будем продолжать выполнять обязательства перед нашими партнерами и заказчиками», – добавил руководитель отдела продаж.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

Чаще всего такие симуляторы закупают медицинские вузы и колледжи. 30-40% продукции идет на экспорт, несмотря на санкции, отгрузки товара за рубеж продолжаются, заказы и контракты поступают, некоторые трудности возникают, однако их помогают решить Минпром и Торгово-промышленная палата.

Ситуация, сложившаяся в мире, считают эксперты, позволяет расширить внутренний рынок. Ведь основные конкуренты по производству медицинских симуляторов – это зарубежные компании, которых в России представляют дистрибьютеры.

Фото: © Владимир Васильев \ «Татар-информ»

«Экономически им будет нецелесообразно ввозить оборудование банально из-за ситуации с курсом доллара. Мы понимаем, что в ближайшее время у них дела будут немного ухудшаться, ведь заказчик считает деньги. При сопоставимых качествах наших симуляторов мы ожидаем больший интерес в сторону нашей продукции», – отметил руководитель отдела продаж.

Ильнур Низамиев добавил, что наши студенты-медики, несмотря на санкции, будут продолжать учиться на качественных симуляторах.