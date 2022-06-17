Роботы и мультимедиа для обучения медиков: в КГМА открыли симуляционный центр

Эвелина Киселёва

В Казанской государственной медицинской академии открыли Многофункциональный аккредитационный симуляционный центр — МАСЦ, для ординаторов и медиков, проходящих курс профессиональной переподготовки. Для этой цели было переоборудовано 14 классов.

Директор академии Рустем Хасанов отметил, что симуляционный центр работал и раньше, однако недавно закупили новое современное оборудование.

Центр оснащен тренажерами, манекенами, высокореалистичными роботами, а также виртуальными симуляторами и мультимедийным оборудованием.

Финансирование прошло с поддержкой Министерства здравоохранения России по национальному проекту «Здравоохранения».

Фото: © Эвелина Киселёва

Ленточку перерезали министр здравоохранения РТ Марат Садыков, ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев и директор КГМА Рустем Хасанов.

Глава Министерства подчеркнул, что современные технологии и возможности медицины не могут на 100% заместить врача. Именно поэтому необходимо вкладываться в обучение кадров.

Фото: © Эвелина Киселёва

«Мы много строим, ремонтируем, осваиваем новые технологии, покупаем новое оборудование, используем новые фармацевтические препараты, но без квалифицированных кадров, без врачей, без медицинских работников, ничего не будет работать. Мы не решим задач и не достигнем тех целей, которые поставлены перед нами руководством страны и республики», – подчеркнул министр Марат Садыков.

Фото: © Эвелина Киселёва

Всего было закуплено около 200 симуляторов. К примеру, последний денежный транш составил 160 млн рублей. Большая часть оборудования произведена казанской компанией.

«Уникальность этих центров заключается в том, что симуляционное оборудование, которое здесь находятся и специалисты, которые на нем работают закрывают практически всю линейку медицинских специальностей, могут проводить первичную специализированную аккредитацию», – заметил ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычев.

Фото: © Эвелина Киселёва

«Учебным» роботам, которые симулируют неотложные состояния, можно провести УЗИ, реанимационные мероприятия, принять роды, выявить рак груди, тренироваться в проведении колоноскопии и других медицинских манипуляций, а также многое другое. То есть проходить обучение не на живых людях, а на роботах смогут врачи любой специальности.

Фото: © Эвелина Киселёва

Также для врачей, которые будут помогать детям, есть роботы-младенцы и роботы-дети. Преподаватели в центре будут проводить учебно-методическую работу и заниматься научным поиском, будут проводить эксперименты в технологиях преподавания.