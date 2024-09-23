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«Противник будет побежден»: нижнекамцы передали в зону СВО автомобиль
Автомобиль Ford с изображением орка на капоте, который подготовили в автоцентре «Ролис», уже побывал на передовой. Сейчас его владелец приехал в отпуск домой и поблагодарил мастеров автоцентра за отличную работу. Вскоре боец погонит машину в новую часть.
Машина была подготовлена и передана военнослужащему из Нижнекамска с позывным Леший. По ассоциации с позывным, отсылающим к мифологическому персонажу, мастера центра специально изобразили на капоте авто другого персонажа — из области современой поп-культуры.
Сергей, отец военного, тоже служит на передовой. Пока сын в пути в новую часть, отец отправился на машине домой. Ее отремонтировали после повреждения, и теперь Сергей пригонит автомобиль обратно сыну. Мастерам он благодарен за отлично проделанную работу.
«На фронте автомобиль показал себя прекрасно, заезжал в такие места, где другим не проехать, много выручал, он принадлежит моему сыну... Его перевели в другую часть, он дальше будет служить, на нем передвигаться», — рассказал Сергей с позывным Бабай.
Подготовкой машин мастера центра занимаются с самого начала специальной военной операции, причем безвозмездно. Иногда ремонтируют машины самих солдат, на которых они ездили до того, как отправиться на фронт. А иногда автомобили просто так отдают неравнодушные нижнекамцы.
«Для нас, для коллектива „Ролис“, большая честь принимать участие в подготовке автомобилей для наших ребят в зоне СВО. Каждый наш специалист со всей ответственностью подходит к работе. Совсем недавно принят для подготовки юбилейный, 30-й автомобиль, и мы будем делать свою работу до тех пор, пока цели нашей страны не будут достигнуты. Противник будет побежден, и наши ребята наконец-то вернутся домой», — заявил работник автоцентра «Ролис» Александр Кузьмин.
Пункт приема помощи для военных расположен по адресу: Химиков, 72б.
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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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