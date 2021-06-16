Против введения нерабочих дней по образцу Москвы настроены 40% жителей Казани

Против объявления нерабочих дней с сохранением заработной платы для борьбы с распространением коронавируса Covid-19 выступили 40% жителей Казани. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob в городах-миллионниках.

При этом 34% опрошенных в столице Татарстана затруднились дать однозначный ответ. Объявление нерабочих дней по образцу Москвы ради борьбы с эпидемией поддержали только 26% казанцев.

Жители большинства других российских мегаполисов также не согласились с необходимостью нерабочих дней для предотвращения распространения Covid-19. В таких ограничениях не увидели смысла 49% жителей Челябинска, 48% жителей Новосибирска, 47% жителей Санкт-Петербурга, 44% жителей Красноярска и 43% жителей Ростова-на-Дону.

«Свою позицию опрошенные объясняют падением доходов и отсутствием видимого эпидемиологического эффекта от такого рода мероприятий», — пояснили аналитики.

При этом население только одного города-миллионника, Екатеринбурга, поддержало введение нерабочих дней. За эту меру выступил 41% жителей уральского города, а против высказались только 35%.

В опросе приняли участие 8 000 экономически активных жителей мегаполисов (за исключением Москвы), включая и 500 казанцев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане решений о введении новых ограничений из-за Covid-19 пока нет.