Просветительская инициатива «Киберграмотное лето» стартовала в Татарстане

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В Татарстане вновь начал реализовываться просветительский проект «Киберграмотное лето». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.

Третий год подряд эксперты Отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Банка России проводят деловые игры, интерактивные лекции и конкурсы по финансовой грамотности и кибербезопасности в детских оздоровительных лагерях и молодежных центрах.

«Наша цель – научить ребят базовым навыкам кибергигиены и уберечь от мошенников. В этом году участниками проекта станут более тысячи детей», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин.

Одной из самых актуальных тем интерактивных занятий станет защита от дропперства. Специалисты отделения предупредят молодежь об опасности вовлечения в преступные схемы по выводу или обналичиванию похищенных денег и расскажут о важных правилах, которые защитят от мошенников.