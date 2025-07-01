news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 июля 2025 16:46

Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для дропперов

Читайте нас в
Телеграм

Госдума приняла закон, ужесточающий нормы статьи «Неправомерный оборот средств платежей».

Теперь за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков грозит штраф от ста тысяч до миллиона рублей и до шести лет лишения свободы со штрафом.

МВД по Республике Татарстан предупреждает:

  • будьте бдительны и осторожны, не рискуйте своим статусом законопослушного гражданина ради выгоды в несколько тысяч рублей;
  • не доверяйте свои электронные средства платежа посторонним.
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

30 июня 2025
Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

Дипломат Бакланов заявил, что Минниханов стал символом доверия России в исламском мире

30 июня 2025