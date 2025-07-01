Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для дропперов

Госдума приняла закон, ужесточающий нормы статьи «Неправомерный оборот средств платежей».

Теперь за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков грозит штраф от ста тысяч до миллиона рублей и до шести лет лишения свободы со штрафом.

МВД по Республике Татарстан предупреждает: