Госдума приняла закон, ужесточающий наказание для дропперов
Госдума приняла закон, ужесточающий нормы статьи «Неправомерный оборот средств платежей».
Теперь за осуществление неправомерных операций с использованием чужих банковских карт или электронных кошельков грозит штраф от ста тысяч до миллиона рублей и до шести лет лишения свободы со штрафом.
МВД по Республике Татарстан предупреждает:
- будьте бдительны и осторожны, не рискуйте своим статусом законопослушного гражданина ради выгоды в несколько тысяч рублей;
- не доверяйте свои электронные средства платежа посторонним.