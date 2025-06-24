Путин подписал закон о наказании для дропперов, им грозит до 6 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов – подставных лиц, через которых совершается обналичивание и отмывание украденных денежных средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу через 10 дней.

Согласно новым положениям, за передачу своих банковских реквизитов или электронных средств платежа за вознаграждение гражданину может грозить до трех лет лишения свободы. Для организаторов такой схемы максимальный срок наказания увеличивается до шести лет. Кроме того, в отношении всех участников подобных операций могут применяться альтернативные меры – штрафы (до 1 млн рублей), обязательные, исправительные или принудительные работы, а также ограничения свободы.

Как пояснили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, под уголовную статью попадут только те, кто сознательно передавал свои данные за оплату. Основным доказательством умысла будет считаться факт получения вознаграждения. В случае если человек делал это бесплатно – по незнанию или под давлением – к ответственности он привлекаться не будет.

Новая редакция дополняет статью 187 Уголовного кодекса РФ, которая касается неправомерного оборота средств платежей. Ранее дропперы могли быть привлечены к ответственности лишь по смежным статьям УК, и решение принималось судом с учетом обстоятельств конкретного дела.

Закон также вводит уголовную ответственность за совершение неправомерных операций с использованием электронных средств платежа по указанию другого лица или в его интересах. При этом речь идет о действиях лиц, не являющихся клиентами банков. Максимальное наказание – до 6 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 1 млн рублей.