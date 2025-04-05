«Просто я не трус!»: 50-летний боец батальона «Батыр» рассказал, почему ушел на СВО

Ильдус Хабибуллин – 50-летний участник СВО, уроженец села Ленино Новошешминского района – уже девять месяцев находится в зоне боевых действий и сейчас впервые приехал домой — в свой первый отпуск.

Боец служит на Покровском направлении в составе татарстанского батальона «Батыр». Его воинская задача – водитель во взводе беспилотных летательных аппаратов. Он развозит на передний край новые дроны, забирает поврежденные.

«На «передок» ездим ежедневно, – рассказывает он. – Иногда бывает, что сутки за рулем. Ночью приезжаю – ребята ругаются: «Зачем? Ведь в темноте свои же могут завалить».

Сейчас у него позывной Шешма – в честь одноименной реки, протекающей рядом с родным селом. Но начинал он свою службу с другого направления – снайпером. Именно по этой специальности его отправили из новошешминского военкомата.

«Там у меня спросили: «Видишь хорошо?» – «Нормально», – говорю. «Снайпером сможешь?» – «Да хоть кем!» – вспоминает Ильдус.

Он не новичок в военном деле. С 1992 по 1994 год проходил срочную службу на границе с Грузией, а затем остался там еще на полтора года по контракту. После армии много лет проработал в органах внутренних дел – старшим сержантом в Альметьевском РОВД, где возглавлял патрульную группу.

«Постоянно участвовал в стрельбах, тренировках. Опыт по точной стрельбе был, – говорит он. – Но через месяц на СВО меня из снайперов перевели в водители. Сказали: возраст, «глаз» уже не тот. Ведь на фронт я пошел, когда мне было 50».

Возраст, впрочем, не помеха. Ильдус находится в отличной физической форме – сказывается спортивная закалка. В молодости он серьезно занимался волейболом, тяжелой атлетикой и борьбой, участвовал в соревнованиях.

«Спортивная подготовка до сих пор выручает», – признается он.

Опасных моментов на службе было немало. Один из самых запомнившихся – мощный удар HIMARS по новому расположению части, в котором находился и Ильдус.

«Противник, видимо, засек передвижение наших войск. «Газель», на которой я ездил, разбило вдребезги. Но я остался без единой царапины. Сразу после взрыва я мысленно поблагодарил Бога за то, что жив. И тут же бросился помогать раненым».

Во взводе Ильдус – самый старший по возрасту. Это накладывает на него особую роль.

«Бывает, воспитываю немножко, – улыбается он. – Приучаю к дисциплине, слежу за порядком. Ребята отшучиваются: «Старый, хорош ворчать!» – но слушают, уважают».

Считают его человеком отзывчивым, готовым помочь в любой момент. Принцип, по которому живет весь взвод, прост и понятен: «Сам погибай, а товарища выручай». Все ремонтируют технику вместе, готовят еду по очереди – живут сплоченно, в подвале заброшенного завода.

Сам Ильдус говорит, что для него главное – выполнить задание командира. Ответственность – его принцип с молодости.

В родном селе его ждет мама. Отец давно ушел из жизни, и сейчас сын – единственная опора для матери. «Она за меня очень переживает, за этот год сильно постарела. Конечно, я стараюсь быть с ней на связи. Мама для меня самое родное и святое. Особенно сейчас».

До СВО Ильдус 15 лет жил в Альметьевске. В отпуске решил подремонтировать там дом – поднять фундамент. Есть двое взрослых сыновей и две внучки. С женой давно в разводе, но с детьми поддерживает теплые отношения.

5 апреля – день его возвращения на службу. Из Новошешминска его провожают мама и семья младшего брата.

Почему он пошел на СВО, Ильдус объясняет просто и по-мужски честно: «Многие мои семейные друзья сейчас на спецоперации. Честно, мне было тяжело разговаривать с женами погибших товарищей. Чувствовал перед ними какую-то вину. Что вот их мужей-воинов больше нет, а я живой, здоровый и сижу дома, а не там, не в строю с настоящими мужчинами. Просто я не трус! Я взял и заключил контракт, собрался и пошел воевать. О своем решении после ни разу не пожалел. Здесь я на своем месте».

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой