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Культура
1 ноября 2021  16:44

Прощание с российским диктором Игорем Кирилловым пройдет в Москве 2 ноября

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2 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет церемония прощания с выдающимся диктором, телеведущим, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, рассказал РИА Новости родственник покойного.

«Прощание состоится завтра в 12:00 на Новодевичьем кладбище», — сказал он.

30 октября стало известно, что Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ведущего. Российский лидер отметил, что Игорь Кириллов был «блестящим профессионалом и признанным патриархом отечественного телевидения».

 

#Путин Владимир #Россия #телевидение #игорь кириллов
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