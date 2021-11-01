Прощание с российским диктором Игорем Кирилловым пройдет в Москве 2 ноября

2 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве пройдет церемония прощания с выдающимся диктором, телеведущим, народным артистом СССР Игорем Кирилловым, рассказал РИА Новости родственник покойного.

«Прощание состоится завтра в 12:00 на Новодевичьем кладбище», — сказал он.

30 октября стало известно, что Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким ведущего. Российский лидер отметил, что Игорь Кириллов был «блестящим профессионалом и признанным патриархом отечественного телевидения».