На 90-м году жизни скончался известный диктор Игорь Кириллов

На 90-м году жизни скончался советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения «Гостелерадио», народный артист СССР Игорь Кириллов. Об этом сообщает «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова», — говорится в сообщении.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955-м закончил Высшее театральное училище им. Щепкина. Работу на телевидении начал в 1957 году. Более 20 лет вел программу «Время».