Президент России выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близком Игоря Кириллова. Легендарный диктор скончался на 90-м году жизни.

Глава государства назвал его блестящим профессионалом и признанным патриархом отечественного телевидения.

«Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент России отметил, что добрая память об Игоре Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких и телезрителей.