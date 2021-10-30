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Культура
30 октября 2021  14:15

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близком Игоря Кириллова. Легендарный диктор скончался на 90-м году жизни. 

Глава государства назвал его блестящим профессионалом и признанным патриархом отечественного телевидения.

«Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент России отметил, что добрая память об Игоре Кириллове навсегда сохранится в сердцах его близких и телезрителей.

#владимир путин #игорь кириллов
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