Прощание с Игорем Носовым пройдет в Москве и Иннополисе

Прощание с умершим экс-гендиректором ОЭЗ «Иннополис» Игорем Николаевичем Носовым состоится 9 февраля в Москве, в Большом Церемониальном зале Похоронного дома Троекурово по адресу: Рябиновая, 24 строение 1.

Прощание пройдет в 15.00-16.00. Проститься с умершим придут близкие и коллеги Игоря Носова.

После этого, как сообщили ИА «Татар-информ» организаторы прощания, Игоря Николаевича перевезут в Иннополис, где 10 февраля будет проведено еще одно прощание с умершим.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что умер бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. Медики диагностировали у него инсульт, по предварительным данным, это стало причиной смерти.

В Минвостокразвития выразили соболезнования в связи со смертью Игоря Носова.