В Минвостокразвития выразили соболезнования в связи со смертью Игоря Носова

В пресс-службе Минвостокразвития официально подтвердили смерть генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. В связи с этим в министерстве выражают глубокие соболезнования его семье и близким.

«Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов – и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что умер бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. Медики диагностировали у него инсульт, по предварительным данным, это стало причиной смерти.