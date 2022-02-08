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Происшествия
8 февраля 2022  15:15
Павел Климчак

В Минвостокразвития выразили соболезнования в связи со смертью Игоря Носова

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В пресс-службе Минвостокразвития официально подтвердили смерть генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. В связи с этим в министерстве выражают глубокие соболезнования его семье и близким.

«Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов – и, прежде всего, Дальнего Востока и Арктики», – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

 

Фото: пресс-служба Минвостокразвития

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что умер бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов. Медики диагностировали у него инсульт, по предварительным данным, это стало причиной смерти.

#Игорь Носов #ОЭЗ Иннополис
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