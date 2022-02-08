Умер бывший гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов
На 44-м году жизни скончался бывший генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Игорь Носов. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердил собственный источник, знакомый с семьей Носова. По данным источника, в скором времени его планируют привезти в Казань, похороны состоятся здесь.
Медики диагностировали у Игоря Носова инсульт, по предварительным данным, это стало причиной смерти.
Игорь Носов занимал пост генерального директора ОЭЗ «Иннополис» с 2013 года. После этого в 2018-2020 годах работал заместителем губернатора Нижегородской области.
26 мая прошлого года он был назначен исполняющим обязанности генерального директора единого института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Кроме того, Игорь Носов также занимал руководящие должности в Правительстве Москвы и Правительстве Татарстана, а также возглавлял Совет директоров особой экономической зоны «Алабуга».