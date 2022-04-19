Прощание с главой Центрального района Челнов пройдет в ДК «КАМАЗ»

Прощание с погибшим главой Центрального района Набережных Челнов Искандаром Галимовым состоится 20 апреля в ДК «КАМАЗ».

«Похороны главы Центрального района состоятся 20 апреля в Набережных Челнах. С 9.00 до 10.00 в зале Дворца культуры пройдет панихида и проводы в последний путь», — уточняется в Telegram-канале пресс-службы мэрии.

Искандар Галимов будет похоронен на Молодежном кладбище.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Искандар Галимов погиб на Камчатке во время Авачинского марафона. И.о. руководителя района назначен его заместитель Алексей Тарабукин, о чем ранее сообщал «Татар-информ».