СМИ: Скончавшийся на Камчатке лыжник - глава Центрального района Набережных Челнов

На Камчатке во время Авачинского марафона скончался 61-летний лыжник. Выяснилось, что погибшим был глава Центрального района Набережных Челнов Искандер Галимов.

По сообщениям СМИ, чиновник участвовал в соревнованиях на основании справки, подтверждающей удовлетворительное состояние здоровья.

Однако на 41-м километре спортсмен почувствовал недомогание. Умер он до прибытия медиков.

Тело Галимова доставят в Челны 20 апреля.

В 2021 году Авачинский марафон проходил 18 апреля. Тогда тоже погиб один из участников. Он скончался на дистанции в 30 км.