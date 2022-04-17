СМИ: Скончавшийся на Камчатке лыжник - глава Центрального района Набережных Челнов
На Камчатке во время Авачинского марафона скончался 61-летний лыжник. Выяснилось, что погибшим был глава Центрального района Набережных Челнов Искандер Галимов.
По сообщениям СМИ, чиновник участвовал в соревнованиях на основании справки, подтверждающей удовлетворительное состояние здоровья.
Однако на 41-м километре спортсмен почувствовал недомогание. Умер он до прибытия медиков.
Тело Галимова доставят в Челны 20 апреля.
В 2021 году Авачинский марафон проходил 18 апреля. Тогда тоже погиб один из участников. Он скончался на дистанции в 30 км.