news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
17 апреля 2022  11:24

СМИ: Скончавшийся на Камчатке лыжник - глава Центрального района Набережных Челнов

news_top_970_100

На Камчатке во время Авачинского марафона скончался 61-летний лыжник. Выяснилось, что погибшим был глава Центрального района Набережных Челнов Искандер Галимов.

По сообщениям СМИ, чиновник участвовал в соревнованиях на основании справки, подтверждающей удовлетворительное состояние здоровья. 

Однако на 41-м километре спортсмен почувствовал недомогание. Умер он до прибытия медиков.

Тело Галимова доставят в Челны 20 апреля. 

В 2021 году Авачинский марафон проходил 18 апреля. Тогда тоже погиб один из участников. Он скончался на дистанции в 30 км.

#марафон #лыжи #гибель
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное