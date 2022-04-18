Исполнять обязанности главы Центрального района Челнов назначен Алексей Тарабукин

Исполнять обязанности главы Центрального района в Набережных Челнах будет Алексей Тарабукин. На этом посту он заменил Искандара Галимова, который погиб на Камчатке во время Авачинского марафона.

«Официально пока не получено свидетельство о смерти, он еще находится в отпуске, на время отпуска исполняющим обязанности назначен Алексей Тарабукин», — прокомментировали «Татар-информу» в администрации города.

Алексей Тарабукин является заместителем главы администрации района с 2019 года, возглавлял отдел жилищного-коммунального хозяйства и благоустройства, развития ТОС.

Сегодняшнее аппаратное совещание в Челнах началось с минуты молчания в память о погибшем Искандаре Галимове. «Наш коллега, наш соратник, товарищ, единомышленник… Более 10 лет честно, порядочно, с душой работал главой Центрального района — одного из крупных районов нашего города. Имел свою позицию, открыто ее выражал, отстаивал. Активно работал с гражданами по всем вопросам жизнедеятельности района, помогал всем тем, кто в такой помощи нуждался», — произнес мэр Наиль Магдеев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что комиссия челнинской мэрии займется организацией похорон главы Центрального района.