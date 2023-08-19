Прощание с академиком Мирфатыхом Закиевым пройдет в Казани 20 августа

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Прощание с академиком РАН и Академии наук Татарстана Мирфатыхом Закиевым пройдет завтра, 20 августа. Об этом «Татар-информу» сообщил академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН РТ, действительный член АН РТ Наиль Валеев.

«Прощание с академиком состоится завтра, 20 августа, по адресу: г. Казань, Мамадышский тракт, 40, на мусульманском кладбище при мечети», – рассказал он.

Панихида начнется в 11 часов, сбор – в 10.30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профессор, доктор филологических наук Мирфатых Закиева скончался на 96-м году жизни. О том, какой след ученый оставил в науке и каким он остался в памяти коллег, читайте в большом материале.