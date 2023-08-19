«Каждая встреча с ним была праздником и уроком»: татарстанские ученые о Мирфатыхе Закиеве

Фото: Академия наук Татарстана

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни академик Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии лингвистических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники Закиев Мирфатых Закиевич», — говорится в сообщении пресс-службы Академии наук РТ.

Мирфатых Закиевич был, как раньше говорили, «ровесником века» - свой последний 95-летний юбилей он отметил совсем недавно, 14 августа.

Закиев родился в 1928 году в деревне Зайпы ныне Бавлинского района Татарстана. До поступления на отделение татарской филологии КГУ успел, в отсутствие мобилизованных на войну мужчин, поработать в колхозе пастухом, конюхом и кузнецом. В 1954 году окончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Сказуемое в современном татарском литературном языке». И практически вся его дальнейшая научная стезя была связана с вопросами тюркологии и татарского языка - его историей, синтаксисом, проблемами развития и др. Так, докторская диссертация ученого называлась «Синтаксический строй татарского языка». За время научной активности он написал около 800 научных работ, учебных пособий и монографий. Кроме того, Мирфатых Закиев известен как создатель научных школ в области двуязычия, многоязычия и межъязыковых контактов.

На протяжении почти 20 лет, с 1967 по 1986 год, он возглавлял Казанский педагогический институт и кафедру татарского языкознания в ней. В 1986 году Закиев перешел на должность директора Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Казанского филиала АН СССР, сменив на ней философа Яхью Абдуллина. В 1991 году ИЯЛИ вошел в состав Казанского научного центра РАН, а в 1993-м перешел в юрисдикцию недавно созданной Академии наук РТ.

В 1996 году институт при Закиеве претерпел существенную реорганизацию - ряд отделов выделился в отдельные структуры, в связи с чем ИЯЛИ был переименован в Институт языка, литературы и искусства (аббревиатура, таким образом, осталась прежней). В 2000 году Мирфатых Закиевич покинул должность директора. Параллельно, в 1992-2002 годах он возглавлял отделение гуманитарных наук АН РТ. С 2007 года ученый работал руководителем отдела лексикологии и диалектологии ИЯЛИ, до последних дней жизни состоял в комитете при Кабинете министров РТ по реализации Закона РТ «О языках».

Но известен Мирфатых Закиевич был не только как ученый. В 1969-1979 годах он избирался депутатом Казанского горсовета, а с 1980 по 1990 год был депутатом и председателем Президиума Верховного совета ТАССР. На этой должности, только уже без упоминания «президиума», его сменил будущий первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Кроме того, Закиев возглавлял ученую комиссию Минпроса РСФСР по национальной филологии, был членом редколлегии журнала «Советская тюркология», членом Советского (с 1992 года – Российского) комитета тюркологов.

«Татар-информ» попросил известных ученых Татарстана рассказать о месте и роли Мирфатыха Закиева в российской науке и о личных впечатлениях от общения с ним.

«Практиковал стойку на голове, хотя ему предрекали ранний уход»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Наиль Валеев, академик-секретарь отделения гуманитарных наук АН РТ, действительный член АН РТ:

- Это большая потеря для татарстанской науки. Естественно, что каждый из нас, гуманитариев-филологов, его коллег, очень близко воспринимает эту боль и выражает соболезнования родным и близким Мирфатыха Закиевича.

Я знал его с аспирантских лет, примерно с 1978 года. А первое серьезное впечатление о нем получил в 1986 году, когда молодым робеющим ученым приехал со своим скромным докладом на конференцию, посвященную юбилею Фатыха Амирхана. Мирфатых Закиевич вызвал меня и попросил выступить сразу на пленарном заседании. И подбодрил: «100-летие Фатыха Амирхана, а ты специалист по нему. Кому как не тебе?!» Конечно, я всегда был благодарен ему за эту честь.

Разумеется, я, как академик-секретарь гуманитарного отделения Академии наук РТ, к которому Закиев относился как академик, должен сказать об огромном вкладе его исследований по языку в татарстанскую, российскую и мировую науку. Знаком я и с его длительной и очень активной работой в качестве директора ИЯЛИ. К нему было очень уважительное отношение, ИЯЛИ очень котировался. Он был и замечательным ректором Казанского педагогического института.

Ну а мы, молодые, глядя на него, всегда радовались, что есть такой гигант, выдающийся современник, на которого мы можем равняться. Каждая встреча с ним была для нас научным праздником и одновременно уроком.

В последние годы он, конечно, уже болел, но, тем не менее, участвовал в нашей общей жизни, не уходил от нее и свои позиции обозначал очень четко. Вообще, он был ученым принципиальным, который не шарахался из стороны в сторону, не менял своих взглядов. Он был уверенный по жизни человек.

Мирфатых Закиевич занимался спортом до последних дней. Он рассказывал, что практикует стойку на голове, хотя ему предрекали ранний уход. А он, невзирая ни на что, поверил в свои силы и выдержал в борьбе с недугами. Вообще, показал достойный пример того, как человек, верящий в свои идеи, умеет идти своим путем в этой жизни.

У Мирфатыха Закиевича есть свой путь в науке, свой путь в жизни, и конечно, его имя останется в нашей памяти, пока мы живы. А после нас – останется в его трудах. Я думаю, его имя останется в науке навсегда. Ученый говорит свое слово надолго или навсегда, поскольку оно остается в его печатных трудах…

Что ж, мир праху его.

«Он был человеком деловым и малоразговорчивым и все проблемы решал очень быстро»

Фото: предоставлено Азатом Ахуновым

Азат Ахунов, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, доцент:

- Татарскую филологию, в целом татарскую гуманитарную науку нельзя представить без имени Мирфатыха Закиева. Он олицетворял ее на протяжении последних как минимум 50-60 лет, если не больше. И во всем мире, особенно в тюркском мире, Татарстан знают благодаря Мирфатыху Закиевичу. Его имя у всех на слуху, оно хорошо известно в тюркских странах и регионах, и это уже не изъять из истории.

Важно отметить, что он был одним из немногих, кто имел возможность выезжать за рубеж и, в том числе, встречаться с татарской диаспорой. Он не боялся встречаться и общаться, например, с татарами Турции, и вот эта любовь к своему народу, его истории, культуре, сохранялась на протяжении всей его жизни. Наверное, именно она подтолкнула его к занятиям историей под конец его научной карьеры. Его очень много критиковали за эти исторические труды, упирая на то, что он не является историком по образованию. Но те его работы, которые я читал, говорят, на мой взгляд, о том, что он и не позиционировал себя как историк. Он позиционировал себя как филолог, лексиколог, и пытался через призму филологии разобраться в вопросах прошлого татар.

Наверное, нельзя не упомянуть его увлечение булгаризмом. Но этого не избежали в свое время и другие татарские ученые, поэтому я бы не стал критиковать его за это (а критики тогда было много). Просто он был фигурой большого масштаба, ученым энциклопедического характера, и интересовался буквально всем.

Я поступил в аспирантуру ИЯЛИ, когда Мирфатых Закиевич был директором, и мне он запомнился тем, что был очень доступен. При этом он был человеком деловым и малоразговорчивым и все проблемы, в том числе аспирантов, решал очень быстро. И еще он совсем не страдал высокомерностью, как некоторые татарские ученые.

Запомнилось, как в середине 1990-х годов подняли вопрос об издании трудов Гаяза Исхаки. Я присутствовал на этом ученом совете ИЯЛИ, и Мирфатых Закиевич, будучи директором института, тогда все-таки дал отмашку. Несмотря на то, что большинство выступали против, говорили, что издание 15 томов Исхаки - это неподъемный труд. То есть с Закиева началось официальное возвращение имени Исхаки татарскому народу.

Еще можно вспомнить организацию им Института татарской энциклопедии – получается, он дал зеленый свет созданию на базе его института конкурирующей организации, которая жила за счет его ресурсов. С большими скандалами создавался Институт истории, который тоже вышел из «шинели» ИЯЛИ. Фактически Закиев не оказывал сильного сопротивления, хотя, конечно, пытался сохранить Институт языка, литературы и истории в том формате, в каком он был создан в 1939 году.

Сама по себе это была интересная фигура, с ним было интересно общаться. Он обладал очень твердым стержнем, непростым и достаточно властным характером, всю жизнь провел на руководящих должностях. Многие, наверное, знают, что он следил за своим здоровьем, занимался йогой после того, как в середине 1960-х годов перенес инфаркт. Вел достаточно активный, здоровый образ жизни, вплоть до пандемии ездил на конференции, в том числе зарубежные. Но недавняя кончина супруги подкосила его и, наверное, сократила его жизненный путь, хотя все это не в наших руках.

В целом, это была масштабная личность, значение которой со временем, думаю, еще будет переоценено.