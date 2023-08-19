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Умер академик РАН и АН Татарстана Мирфатых Закиев
На 96-м году скончался академик Академии наук России и Татарстана — доктор филологических наук, профессор Мирфатых Закиев. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.
«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни академик Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии лингвистических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники Закиев Мирфатых Закиевич», — отмечается в сообщении.
Мирфатых Закиев является создателем научных школ в области двуязычия, многоязычия и межъязыковых контактов.
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