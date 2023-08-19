Умер академик РАН и АН Татарстана Мирфатых Закиев

Фото: Академия наук Татарстана

На 96-м году скончался академик Академии наук России и Татарстана — доктор филологических наук, профессор Мирфатых Закиев. Об этом сообщает пресс-служба АН РТ.

«С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни академик Академии наук Республики Татарстан, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии лингвистических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники Закиев Мирфатых Закиевич», — отмечается в сообщении.

Профессор посвятил свою жизнь тюркологии и татарскому языку — его истории, синтаксису, проблемам развития и другим вопросам. Его перу принадлежат порядка 800 научных работ, учебных пособий и монографий.

Мирфатых Закиев является создателем научных школ в области двуязычия, многоязычия и межъязыковых контактов.