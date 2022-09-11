С 6 сентября ВСУ потеряли более 12 тыс. человек на Николаево-Криворожском направлении

С 6 по 8 сентября Вооруженные Силы Украины потеряли более 12 тыс. человек на Николаево-Криворожском направлении — более 4 тыс. убитыми и свыше 8 тыс. ранеными. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

«В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше 4 тыс. убитыми и более 8 тыс. ранеными», — говорится в сообщении.

За последний день российские военные уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. В результате атаки ВКС РФ было уничтожено свыше 100 военных и 15 единиц автомобильной и бронетехники.

Помимо этого, противник потерял более 200 военных в Харьковской области. Также уничтожено более 20 единиц техники.