Проректор КФУ об отключении Microsoft: Студенты ничего не заметят

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Блокировка доступа Казанского федерального университета к программному обеспечению корпорации Microsoft никак не скажется на студентах. Об этом заявил «Татар-информу» проректор вуза по цифровой трансформации и инновационной деятельности Дмитрий Пашин.

По словам собеседника агентства, в КФУ допускали возможность такого развития событий и поэтому с начала года организовали тестирование различных российских экосистем.

«По итогам проведенного тестирования мы уже приступили к внедрению экосистемы Яндекс 360 и Яндекс Облако. В качестве замены MS Teams внедряется платформа Webinar», — пояснил Пашин.

Соответственно, добавил проректор, к 1 сентября «студенты не заметят никакой разницы. Им будет доступна университетская почта. А система взаимодействия вебинаров перейдет на российскую платформу Яндекса», — уточнил он.

Подробнее о ситуации в КФУ после отключения программного обеспечения Microsoft, связанного с санкциями против ректора университета Ленара Сафина, читайте в материале «Татар-информа».