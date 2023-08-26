Логика США и «орудие» Microsoft: за ректора Сафина накажем 50 тысяч студентов КФУ

Университету стали недоступны облачный офис Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, а также электронная почта обучающихся

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Атака на 50 тысяч студентов и преподавателей КФУ

Мощный удар по КФУ нанесла американская корпорация Microsoft перед самым началом учебного года. Университету стали недоступны облачный офис Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, а также электронная почта обучающихся. А это десятки тысяч казанских студентов и весь преподавательский состав вуза.

Как пояснил «Татар-информу» проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин, техподдержка американской корпорации ответила, что выполняет постановление правительства США по блокировке КФУ в связи с персональными санкциями против ректора вуза Ленара Сафина.

«50 тысяч наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Стали недоступны видеоконференции, практически все методические материалы, которые там использовались, оказались недоступными. Без доступа остались студенты и преподаватели», - сообщил «Татар-информу» Дмитрий Пашин.

Персональные санкции США против Сафина были введены почти год назад — 30 сентября Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отложенный эффект санкций против Ленара Сафина

В этой ситуации совсем непонятны сроки атаки Microsoft по КФУ. Как известно, персональные санкции США против Сафина были введены почти год назад — 30 сентября. Почему же корпорация «дернула рубильник» аккурат перед началом следующего учебного года? Наш корреспондент обратился за разъяснениями в Microsoft, но на момент публикации материала ответ от американской компании мы не получили.

В любом случае данный инцидент в очередной раз показывает, что американская и западная продукция, услуги – в общем, любая сфера – может «приказать долго жить» в России. Причем в любой момент и независимо от уровня сотрудничества и даже теплых отношений в прошлом.

В университете нам заявили, что ничего не предвещало такого развития событий, а у КФУ давняя история сотрудничества с Microsoft. Вуз даже признавался этой корпорацией лучшим университетом России по внедрению сервисов корпораций в образовательные процессы России. Ничего не помогло, все прошлое сотрудничество перечеркнуто.

«50 тысяч наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Стали недоступны видеоконференции, практически все методические материалы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Борьбу со студентами ничем нельзя оправдать»

«Я не хотел бы делать политических заявлений. Но скажу, что ничем нельзя оправдать борьбу со студентами и образовательными процессами в целом», - считает Пашин.

Так или иначе, КФУ серьезная структура на образовательной карте России. Конечно же, там учитывали риски. Еще с начала года руководство университета начало готовиться к худшему и внедрять отечественное программное обеспечение.

«Предполагая подобное развитие событий, с начала года мы начали тестирование возможных российских экосистем. По итогам проведенного тестирования мы уже приступили к внедрению экосистемы Яндекс 360 и Яндекс Облако. В качестве замены MS Teams внедряется платформа Webinar», - сообщил Пашин.

Еще с начала года руководство университета начало готовиться к худшему и внедрять отечественное программное обеспечение Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

КФУ решил технические проблемы за неделю: студенты разницы не заметят

По словам собеседника «Татар-информа», за неделю КФУ удалось решить все технические вопросы. «К первому сентября наши студенты не заметят никакой разницы. Им будет доступна университетская почта. А система взаимодействия вебинаров перейдет на российскую платформу Яндекса».

В любом случае данный кейс КФУ должен стать уроком не только для всех крупных игроков в сфере образования, но и других сфер деятельности. Нынешняя геополитическая ситуация и незаконные санкции США могут обнулить любое, даже самое «теплое» сотрудничество с западным бизнесом или даже общественными организациями.

С другой стороны, нынешняя парадигма открывает окно больших возможностей для российского бизнеса. Ведь Россия – это большой рынок. С которого Запад, как говорится, «самовыпиливается».