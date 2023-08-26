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Логика США и «орудие» Microsoft: за ректора Сафина накажем 50 тысяч студентов КФУ
Казанскому федеральному университету (КФУ) заблокировали доступ к программному обеспечению Microsoft. Как пострадали 50 тысяч студентов и преподаватели вуза и какие оперативные меры приняли в одном из крупнейших университетов России — в материале «Татар-информа».
Атака на 50 тысяч студентов и преподавателей КФУ
Мощный удар по КФУ нанесла американская корпорация Microsoft перед самым началом учебного года. Университету стали недоступны облачный офис Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, а также электронная почта обучающихся. А это десятки тысяч казанских студентов и весь преподавательский состав вуза.
Как пояснил «Татар-информу» проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности КФУ Дмитрий Пашин, техподдержка американской корпорации ответила, что выполняет постановление правительства США по блокировке КФУ в связи с персональными санкциями против ректора вуза Ленара Сафина.
«50 тысяч наших студентов остались без доступа к почтовым ящикам в облаке Microsoft. Стали недоступны видеоконференции, практически все методические материалы, которые там использовались, оказались недоступными. Без доступа остались студенты и преподаватели», - сообщил «Татар-информу» Дмитрий Пашин.
Отложенный эффект санкций против Ленара Сафина
В этой ситуации совсем непонятны сроки атаки Microsoft по КФУ. Как известно, персональные санкции США против Сафина были введены почти год назад — 30 сентября. Почему же корпорация «дернула рубильник» аккурат перед началом следующего учебного года? Наш корреспондент обратился за разъяснениями в Microsoft, но на момент публикации материала ответ от американской компании мы не получили.
В любом случае данный инцидент в очередной раз показывает, что американская и западная продукция, услуги – в общем, любая сфера – может «приказать долго жить» в России. Причем в любой момент и независимо от уровня сотрудничества и даже теплых отношений в прошлом.
В университете нам заявили, что ничего не предвещало такого развития событий, а у КФУ давняя история сотрудничества с Microsoft. Вуз даже признавался этой корпорацией лучшим университетом России по внедрению сервисов корпораций в образовательные процессы России. Ничего не помогло, все прошлое сотрудничество перечеркнуто.
«Борьбу со студентами ничем нельзя оправдать»
«Я не хотел бы делать политических заявлений. Но скажу, что ничем нельзя оправдать борьбу со студентами и образовательными процессами в целом», - считает Пашин.
Так или иначе, КФУ серьезная структура на образовательной карте России. Конечно же, там учитывали риски. Еще с начала года руководство университета начало готовиться к худшему и внедрять отечественное программное обеспечение.
«Предполагая подобное развитие событий, с начала года мы начали тестирование возможных российских экосистем. По итогам проведенного тестирования мы уже приступили к внедрению экосистемы Яндекс 360 и Яндекс Облако. В качестве замены MS Teams внедряется платформа Webinar», - сообщил Пашин.
КФУ решил технические проблемы за неделю: студенты разницы не заметят
По словам собеседника «Татар-информа», за неделю КФУ удалось решить все технические вопросы. «К первому сентября наши студенты не заметят никакой разницы. Им будет доступна университетская почта. А система взаимодействия вебинаров перейдет на российскую платформу Яндекса».
В любом случае данный кейс КФУ должен стать уроком не только для всех крупных игроков в сфере образования, но и других сфер деятельности. Нынешняя геополитическая ситуация и незаконные санкции США могут обнулить любое, даже самое «теплое» сотрудничество с западным бизнесом или даже общественными организациями.
С другой стороны, нынешняя парадигма открывает окно больших возможностей для российского бизнеса. Ведь Россия – это большой рынок. С которого Запад, как говорится, «самовыпиливается».
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