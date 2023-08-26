КФУ отключили от Microsoft из-за санкций против ректора Сафина

Казанскому федеральному университету (КФУ) заблокировали доступ к программному обеспечению Microsoft, сообщили корреспонденту «Татар-информа» источники в университете.

Университету стали недоступны Облачный офис Microsoft 365, Microsoft Teams, OneDrive, а также электронная почта обучающихся.

Как стало известно нашему изданию, техподдержка Microsoft назвала причину ограничения. Это санкции США против ректора КФУ Ленара Сафина.

Также известно, что в университете еще с начала года начали тестирование работы с российскими экосистемами - Sber, VK и Яндекс. Также уже внедряют экосистемы Яндекс 360 и Яндекс облако. В качестве замены MS Teams внедряется платформа Webinar.

Напомним, что 30 сентября 2022 года США ввели новый пакет санкций в отношении России. Среди них был ректор КФУ Ленар Сафин.