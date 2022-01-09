Пропавшего актера Глинникова нашли в горах под Алма-Атой

Пропавшего российского актера Илью Глинникова нашли в Казахстане. Он «цел и невредим», сообщает издание «Sputnik Казахстан» в своем Telegram-канале со ссылкой на Департамент по ЧС Алма-Аты.

В дни охвативших Казахстан протестов и массовых беспорядков артист «находился в лагере „Туюк-Су“ в горах Алматы под наблюдением федерации альпинизма Казахстана», отмечает издание.

Сегодня утром актера вместе с другими туристами доставили в комплекс «Медео», а оттуда — в аэропорт Алма-Аты. В скором времени Глинников должен вернуться домой.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что уехавший еще до Нового года покорять пик Талгар (абсолютная высота —4979 метров) артист с 3 января перестал выходить на связь с семьей.

Илья Глинников наиболее известен по роли Глеба Романенко, одного из ключевых персонажей российского телесериала «Интерны».

Два самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ вывезут сегодня из Алма-Аты находящихся там россиян, которые желают покинуть Казахстан. Один борт направится в Иваново, другой — в Оренбург. Они вылетят из аэропорта Алма-Аты, который на неопределенный срок перестал принимать гражданские воздушные суда.