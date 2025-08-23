Прокурор РТ требует изъять имущество экс-главы Актанышского района на 651 млн рублей

Энгель Фаттахов

Фото: Дмитрий Шатров\ «Татар-информ»

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов требует через суд обратить в доход государства имущество бывшего главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Как стало известно «Татар-информу, общая стоимость имущества оценивается в 651 млн рублей.

Исковое заявление было подано в Советский районный суд Казани. Согласно материалам дела, в качестве ответчиков выступают члены семьи Энгеля Фаттахова, а также предприниматель Радик Хаертдинов и ООО «Агрофирма „Чишма“». Третьими лицами по делу являются: АО «Росагролизинг», ООО «Каркаде» и ООО «ТТС-Лизинг».

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что уголовное дело Энгеля Фаттахова будет рассматривать Мензелинский районный суд.

По версии следствия, он потребовал от директора местной фирмы передать имущество на 157 млн рублей. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, в том числе оказанных услуг, превысила 26 млн рублей. Кроме того, одна из строительных фирм отремонтировала его дом на 14 млн рублей за оказанную помощь.

С 2012 по 2017 годы Фаттахов занимал пост министра образования и науки РТ. С 2018 по 2022 годы он являлся главой Актанышского района РТ.

В ноябре 2024 года МВД России объявило в федеральный розыск Ильнара Фаттахова, сына бывшего вице-премьера Республики Татарстан и экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. По какой именно статье ведется розыск, в базе ведомства не указано.