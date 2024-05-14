Прокуратура взяла на контроль выяснение причин хлопка газа в жилом доме в Усадах

Прокуратура Лаишевского района контролирует установление обстоятельств взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Усады, сообщили «Татар-информу» в прокуратуре РТ.

Фото: © Прокуратура РТ

«На место происшествия для координации действий оперативных служб выезжал заместитель прокурора района Артур Исрафилов. Надзорное ведомство проконтролирует установление обстоятельств происшествия, а также соблюдение прав жильцов», – рассказали в ведомстве.

Фото: © Прокуратура РТ

Напомним, сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады Лаишевского района РТ рванул газовый баллон. Как сообщил глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, травмы в результате получили два человека. Они госпитализированы в РКБ.