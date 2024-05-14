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Происшествия 14 мая 2024 13:51

Глава района и экстренные службы работают у дома в Усадах, где рванул газовый баллон

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Сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады Лаишевского района РТ рванул газовый баллон. Как стало известно «Татар-информу», в настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы. Также на место ЧП прибыл глава района Ильдус Зарипов.

По данным агентства, в результате происшествия пострадал один человек. Сейчас власти определяют место для временного расселения жильцов.

Фото: © «Татар-информ»

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