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Глава района и экстренные службы работают у дома в Усадах, где рванул газовый баллон
Сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады Лаишевского района РТ рванул газовый баллон. Как стало известно «Татар-информу», в настоящее время на месте происшествия находятся оперативные службы. Также на место ЧП прибыл глава района Ильдус Зарипов.
По данным агентства, в результате происшествия пострадал один человек. Сейчас власти определяют место для временного расселения жильцов.
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