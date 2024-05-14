Глава Лаишевского района РТ: Из-за хлопка газа в Усадах пострадали два человека

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Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов прокомментировал инцидент с хлопком газа в селе Усады.

«Сегодня в многоквартирном доме в селе Усады произошел хлопок газовоздушной смеси. В данный момент нахожусь на месте происшествия, работают сотрудники оперативных служб. Ситуация под контролем. Определяем место для временного размещения жильцов», – написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что все граждане будут обеспечены всем необходимым и находятся в безопасности.

«К сожалению, пострадали в результате хлопка двое человек, оба госпитализированы в РКБ», – добавил Ильдус Зарипов.

Напомним, сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады Лаишевского района РТ рванул газовый баллон.