Руc Тат
Происшествия 5 января 2026 09:28

Прокуратура установила, кто отвечал за колодец, в котором погибли дети в Менделеевске

В Менделеевске возбуждено уголовное дело после гибели двух малолетних детей, упавших в открытый колодец, находящийся на балансе АО РПО «Таткоммунэнерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокуратура установила, что колодец является частью системы водоснабжения города и эксплуатировался без крышки. По данным надзорного ведомства, отсутствие крышки стало причиной трагедии и свидетельствует о ненадлежащем оказании услуг со стороны ответственных сотрудников организации.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».

Трагедия произошла 4 января: двух маленьких детей нашли в открытом колодце рядом со стихийной горкой. По предварительной версии, они могли скатиться с несанкционированной горки и провалиться внутрь.

В Менделеевске семьям погибших школьников выплатят по 1 млн рублей
#менделеевск #Уголовное дело #погибли дети
