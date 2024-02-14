Прокуратура: Уголовное дело об эксгибиционизме на работника фастфуда из Казани отменено

Прокуратура отменила возбуждение уголовного дела на работника сети ресторанов быстрого питания, которого задержали на Чистопольской по подозрению в эксгибиционизме. Эту информацию «Татар-информу» подтвердил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Ново-Савиновского района Казани отменила постановление о возбуждении уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних за отсутствием в представленных материалах сведений о совершенном преступлении», – сообщил Руслан Галиев.

Материалы проверки по факту совершения преступления возвращены в следственный орган для проведения дополнительной проверки.

Напомним, несколько дней назад в соцсетях распространилась информация о том, что в одном из казанских ресторанов общественного питания сотрудник показывал гениталии детям в игровой комнате.

В УМВД России по Казани подтвердили «Татар-информу», что конфликт возник между сотрудником ресторана и посетителями. Со слов посетителей, сотрудник ресторана, находясь в игровой зоне для несовершеннолетних, занимался непристойными вещами. 24-летнего парня доставили в отдел полиции. В отношении него составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Чуть позже источник, близкий к следствию, сообщил «Татар-информу», что 24-летнего парня, которого обвинили в домогательствах к детям, могли оболгать.

«Никто из детей или посетителей ресторана не подтвердил акт оголения задержанного сотрудника ресторана. Мужчина, который сообщил в полицию и написал на него заявление, не помнит о том, с кем и где он был в тот день. Сам работник ресторана – уборщик, во время следствия заявил, что присел в детской комнате, так как рядом с ней расположен телевизор. Якобы он смотрел в ней спортивный матч», – сообщал источник агентства.