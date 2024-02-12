Источник: «Домогательства сотрудника казанского ресторана к детям – не подтверждаются»

Источник, близкий к следствию, сообщил «Татар-информу», что 24-летнего парня, которого обвинили в домогательствах к детям в одном из известных ресторанов сети общественного питания Казани, могли оболгать.

«Никто из детей или посетителей ресторана не подтвердил акт оголения задержанного сотрудника ресторана. Мужчина, который сообщил в полицию и написал на него заявление, не помнит о том, с кем и где он был в тот день. Сам работник ресторана – уборщик, во время следствия заявил, что присел в детской комнате, так как рядом с ней расположен телевизор. Якобы он смотрел в ней спортивный матч», – сообщил источник агентства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях распространилась информация о том, что в одном из казанских ресторанов общественного питания сотрудник показывал гениталии детям в игровой комнате.

В УМВД России по Казани подтвердили, что 24-летнего парня доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.