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Источник: «Домогательства сотрудника казанского ресторана к детям – не подтверждаются»
Источник, близкий к следствию, сообщил «Татар-информу», что 24-летнего парня, которого обвинили в домогательствах к детям в одном из известных ресторанов сети общественного питания Казани, могли оболгать.
«Никто из детей или посетителей ресторана не подтвердил акт оголения задержанного сотрудника ресторана. Мужчина, который сообщил в полицию и написал на него заявление, не помнит о том, с кем и где он был в тот день. Сам работник ресторана – уборщик, во время следствия заявил, что присел в детской комнате, так как рядом с ней расположен телевизор. Якобы он смотрел в ней спортивный матч», – сообщил источник агентства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в соцсетях распространилась информация о том, что в одном из казанских ресторанов общественного питания сотрудник показывал гениталии детям в игровой комнате.
В УМВД России по Казани подтвердили, что 24-летнего парня доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.
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