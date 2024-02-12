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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сотрудника ресторана забрали в полицию за то, что показывал детям гениталии
Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что в одном из казанских ресторанов общественного питания сотрудник показывал гениталии детям в игровой комнате.
В УМВД России по Казани сообщили «Татар-информу», что в одном из ресторанов общественного питания на Чистопольской возник конфликт между сотрудником ресторана и посетителями. Со слов посетителей, сотрудник ресторана, находясь в игровой зоне для несовершеннолетних, занимался непристойными вещами.
24-летнего парня доставили в отдел полиции. В отношении него составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ведомстве.
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