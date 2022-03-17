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Ру Тат
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Происшествия
17 марта 2022  11:56
Полина Шевчук

Прокуратура требует реальный срок для жительницы Казани, избивавшей дочку назло мужу

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В Казани прошли прения по делу жительницы Казани, которая назло супругу жестоко избивала маленькую дочку, а издевательства записывала на видео.

Во время судебного заседания гособвинение предложило признать жительницу Казани виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязательств, и запросило для нее 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ожидается, что приговор будет оглашен уже сегодня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Казани издевалась над маленькой дочкой и записывала избиение на видео. Причиной такого поступка стала ссора с мужем.
 

 

#истязание ребенка #Прокуратура РТ #издевательства над ребенком
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