Прокуратура требует реальный срок для жительницы Казани, избивавшей дочку назло мужу

В Казани прошли прения по делу жительницы Казани, которая назло супругу жестоко избивала маленькую дочку, а издевательства записывала на видео.

Во время судебного заседания гособвинение предложило признать жительницу Казани виновной в истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязательств, и запросило для нее 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ожидается, что приговор будет оглашен уже сегодня.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительница Казани издевалась над маленькой дочкой и записывала избиение на видео. Причиной такого поступка стала ссора с мужем.

